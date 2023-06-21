Орловцы встретили росгвардейцев, вернувшихся с СВО

21.6.2023 | 14:31 Новости, СВО

Мероприятие прошло в торжественной обстановке.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Встреча проходила в Орловском муниципальном округе в кафе «Миг», расположенном на федеральной трассе «Орёл – Тамбов». Сотрудников областного Управления Росгвардии (из подразделения СОБР), которые вернулись из зоны проведения специальной военной операции, приветствовали чиновники (включая главу округа Романа Жукова), представители православного духовенства, местные жители.

Защитникам Отечества поднесли «хлеб и соль» и организовали для них достойный ужин. Праздничное настроение помогли создать народные песни и живая музыка.

«Всем бойцам, вернувшимся сегодня домой – поклон до земли за ваш подвиг, за самоотверженную службу. Мы всегда поддерживали вас и очень рады, что у орловской земли такие защитники. Всегда помним о вас и ждём. Спасибо, с возвращением!», — написал губернатор Орловской области Андрей Клычков в социальных сетях.

ИА «Орелград»

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