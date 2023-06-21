Орловская область оказалась одной из самых бедных в ЦФО

За чертой бедности находится 11,5% населения.

Исследование на эту тему провели специалисты РИА Рейтинг.

Учитывались данные на начало текущего года (за весь предыдущий год). Как установили эксперты, за чертой бедности пребывают около 11,5% орловцев. При этом средний доход населения составляет 1,6 от фиксированной стоимости необходимого набора товаров и услуг.

Однако отмечается, что бедность на Орловщине не растёт, а падает, правда, медленно. В истекшем году показатель снизился на 0,6%.

В ЦФО более высокий уровень бедности зарегистрирован только в Брянской (12%) и Рязанской (11,8%) областях. В целом по России наш регион по данному показателю располагается на сороковом месте (из восьмидесяти девяти).

ИА «Орелград»