Орловские «ФАПтеки» начали привозить лекарства по предзаказу

Препараты первого перечня в отдельных пунктах уже заказывают по третьему кругу.

Об эффективности работы аптек в ФАПах поговорили на заседании профильного комитета Орловского областного Совета 21 июня. Глава департамента здравоохранения отметил, что в первую очередь они открываются в удаленных населенных пунктах. Организуется продажа 14 наименований первой необходимости, например обезболивающих или антигистаминных препаратов. Фельдшеры проходят обучение, учреждения получают лицензии. Уже 46 «ФАПтек» начали работу, 64 откроются в ближайшем будущем. Всего планируется около 200. По словам Игоря Петчина, до конца июня будут решены все организационные вопросы. Уже поступают положительные отзывы от орловцев, особенно от маломобильного пожилого населения, сообщил чиновник. Игорь Петчин рассказал, что вторым этапом рассматривается выдача препаратов льготникам. Чаще в «ФАПтеках» работают с наличными. Для безналичной оплаты необходимо закупить оборудование, пояснил чиновник.

Главврач Мценской ЦРБ Яна Карзова сообщила, что на территории района открыто 19 «ФАПтек». Некоторые уже вышли на «третий круг закупки лекарств». Граждане просят рассмотреть возможность расширение списка препаратов. Пока остановились на варианте доставки по предзаказу, рассказала Яна Карзова.

ИА «Орелград»