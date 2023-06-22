Орловца осудят за искажённые показания

Всё началось с драки на дороге.

В марте этого года Северный районный суд Орла признал другого жителя города виновным в умышленном причинении вреда здоровью (средней тяжести). Мужчина, находясь на проезжей части дороги вместе с двумя знакомыми, вступил в конфликт с пассажирами автомобиля. Затем орловец ударил одного из них ногой, обутой в кроссовок, в область челюсти.

Как сообщает прокуратура Орловской области, один из знакомых осуждённого, свидетель драки, выступая в суде дал показания, которые искажали фактические обстоятельства события. Это стало причиной для возбуждения другого уголовного дела – уже в отношении него.

Орловцу вменяют первую часть соответствующей статьи УК (307). Ему грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 480 часов или исправительные работы на срок до двух лет. Также статья предусматривает в качестве наказания арест на три месяца.

ИА «Орелград»