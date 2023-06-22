Под Орлом дорогая иномарка врубилась в столб

Опора освещения не выдержала удара.

ДТП произошло накануне в 23 часа на трассе «Орёл – Знаменское» на 21 километре. Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области, 36-летний водитель управлял «БМВ» 318-й модели.

Мужчина выбрал скорость, которая не позволила ему как следует контролировать собственный автомобиль и дорожные условия. Сыграла свою роль и плохая видимость. Итогом стало столкновение с опорой освещения. Судя по фотографиям с места происшествия, столб не выдержал такого испытания и рухнул на землю.

«Скорая помощь» доставила орловца в Больницу имени Семашко. Известно, что ему предложили госпитализацию, однако он сам отказался от такой возможности.

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано девять ДТП, в том числе два с пострадавшими.

ИА «Орелград»