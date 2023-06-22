В горсовете Орла заявили о попытке срыва федеральной программы

Есть опасение, что три школы не дойдут до капремонта.

Подготовку проектно-сметной документации на капремонт школ обсудили на заседании профильного комитета горсовета 22 июня. Руководитель управления строительства администрации Орла Никита Митряев доложил, что документы готовы на три школы: №15, №32, №39. Еще три в экспертизе: №16, №21, №29. Первый заместитель мэра Орла Вадим Ничипоров пояснил: чтобы получить ПСД, нужно подтверждение источника финансирования (не абстрактное, а, желательно, с выпиской из бюджета). Руководитель МКУ «ОМЗ» Максим Лобов отметил, что невозможно определить, сколько будут строить работы, пока нет ПСД. Получается замкнутый круг.

Заместитель председателя горсовета Владимир Негин оценил: «Экспертиза занимается саботажем». Орёл может потерять федеральное финансирование на три школы. На каждое учреждение около 200 миллионов рублей, из них 125 федеральных.

«Попытка срыва федеральной программы. Надо бить в колокола», — сказал Владимир Негин.

Он предложил обратиться к губернатору, «чтобы привлечь внимание к этому беспределу».

Управление строительства попросили оперативно сообщить, если ситуация изменится. 26 июня — крайний срок.

Первые три школы собираются отремонтировать в 2024 году, еще три планировали привести в порядок в 2025 году, третья волна – школы №12, №20, №29 — ориентировочно в 2026 году.

ИА «Орелград»