В Орле центр «Сможем вместе» поможет детям по-новому

22.6.2023 | 17:43 Медицина, Новости

Программа заработает с июля.

Фото: vestiorel.ru

Центр функциональной реабилитации и ранней помощи «Сможем вместе» находится на Сурена Шаумяна, 3. В начале этого года Фонд президентских грантов поддержал организацию в вопросе создания программы по сенсорной интеграции детей. «Вести-Орёл» сообщают, что она позволила 16 детям с особенностями развития получить необходимый опыт познания мира через органы чувств и усилить личный самоконтроль.

Недавно организация получила поддержку фонда по ещё одному проекту («Физическая терапия детей с нарушением развития»), который рассчитан на несовершеннолетних с двигательными нарушениями. Как сообщается в группе центра «ВКонтакте», благодаря этим средствам 20 детей смогут бесплатно пройти курс занятий с физическим терапевтом. Также у организации появится новое оборудование.

Кроме того, здешние специалисты пройдут углублённое обучение по Бобат-терапии – особому виду помощи для детей, больных ДЦП.  Помимо этого в рамках нового проекта центр «Сможем вместе» планирует повысить компетенцию сотрудников различных учреждений в вопросах физической терапии.

ИА «Орелград»

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