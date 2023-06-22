В Орле демографию поправят с помощью молитвы

22.6.2023 | 17:01 Культура, Новости

Жителей региона приглашают посетить молебен об укреплении семьи.


В Орле 23 июня в Свято-Троицком храме города будет совершен молебен о создании и укреплении семьи. Богослужение состоится в 18:30. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии, отметив, что такие богослужения в Троицком храме уже стали традиционными. Совместная молитва помогла в создании и сохранении многих семей. Желающие могут присоединиться. Адрес Свято-Троицкого храма: город Орел, улица Лескова, 17а.

«Мы ждем в гости всех: тех, кто хочет создать семью, и тех, кто просит мира в свои семьи. Также приглашаем родителей, пекущихся об устроении семейной жизни своих чад, и просто желающих помолиться о своих близких», — отмечают организаторы.

Возможно, подобные мероприятия помогут региону улучшить непростую демографическую ситуацию. По данным Орелстата, в январе-марте 2023 года на каждую 1000 заключенных браков в регионе приходилось 1272 развода. В 2022 году показатель был меньше – 1030 разводов на каждую 1000 браков. Это говорит о том, что институт семьи на Орловщине пребывает в кризисе.

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Орелград. 2023 год

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