В Орле не изменят систему платы за отопление

22.6.2023 | 15:38 ЖКХ, Новости

Её предлагалось сделать «сезонной».

ИА «Орелград»

Вопрос обсуждался на комитете городского совета по ЖКХ. Ранее администрация города предлагала ввести новую систему оплаты отопительных услуг, привязав её к холодному сезону года. Предполагалось, что общую сумму платежей за год равномерно распределят по семи холодным месяцам. В остальные пять плата взиматься не будет.

С этой целью исследовалось общественное мнение. В частности, на заседание комитета пригласили нескольких руководителей домовых комитетов. Однако все они высказались против такой реформы.

Как сообщает пресс-служба горсовета, в итоге члены комитета тоже не поддержали данное предложение.

Сейчас в Орле насчитывается 1423 многоквартирных дома, получающих ресурсы от центрального отопления. Ориентировочно там проживают около 203 тысяч человек.

ИА «Орелград»

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