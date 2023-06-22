В Орле не изменят систему платы за отопление

Её предлагалось сделать «сезонной».

Вопрос обсуждался на комитете городского совета по ЖКХ. Ранее администрация города предлагала ввести новую систему оплаты отопительных услуг, привязав её к холодному сезону года. Предполагалось, что общую сумму платежей за год равномерно распределят по семи холодным месяцам. В остальные пять плата взиматься не будет.

С этой целью исследовалось общественное мнение. В частности, на заседание комитета пригласили нескольких руководителей домовых комитетов. Однако все они высказались против такой реформы.

Как сообщает пресс-служба горсовета, в итоге члены комитета тоже не поддержали данное предложение.

Сейчас в Орле насчитывается 1423 многоквартирных дома, получающих ресурсы от центрального отопления. Ориентировочно там проживают около 203 тысяч человек.

ИА «Орелград»