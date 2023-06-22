В Орле прокуратура защитила деревья на Комсомольской

Причиной стал общественный резонанс.

Надзорное ведомство начало проверку в связи с публикациями в СМИ и интернете, где сообщалось о вырубках деревьев в ходе ремонта улицы. В этом году Комсомольскую капитально ремонтируют на большом отрезке между Карачевским и Кромским шоссе. Работы выполняет ООО «Монолитстрой».

Как сообщает прокуратура Орловской области, уже сделаны первые выводы. Они достаточно неоднозначные. Установлено, что около 100 деревьев, запланированных к сносу, действительно находятся в неудовлетворительном состоянии, являются аварийными и подлежат сносу на законных основаниях.

Вместе с тем под снос попадают и некоторые деревья, которые мешают работам по благоустройствам улицы. Кроме того, в соответствующие списки попали зелёные насаждения, произрастающие с нарушением строительных норм и правил.

Районная комиссия по зелёным насаждениям выдавала разрешение на снос на основании акта обследования деревьев. Как сообщает надзорное ведомство, данный акт «не содержит каких-либо измерений». Кроме того, к его составлению не привлекались сотрудники ГИБДД, которые должны были оценить вред или безвредность деревьев для организации нормального дорожного движения. Также не рассматривался вопрос о внесении соответствующих изменений в проект и смету ремонта.

Кроме того, прокурорская проверка показала, что на Комсомольской имеются деревья, которые находятся в аварийном состоянии, но не предназначены к сносу.

По итогам проверки прокуратура объявила предостережения главе Заводского района, а также руководителям «Монолитстроя» и «Объединённого муниципального заказчика города Орла». В адрес мэра Орла внесено прокурорское представление. Результаты рассмотрения этих актов находятся на контроле прокуратуры.

ИА «Орелград»