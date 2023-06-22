В Орле расширение школ сравнили со строительством космопорта

22.6.2023 | 16:03 Новости, Образование, Строительство

Пристройка к лицею №40 проектируется уже третий год.

Фото: www.infoorel.ru

Негодование по поводу затягивания сроков проектирования высказал заместитель председателя Орловского городского Совета Владимир Негин на заседании профильного комитета 22 июня.

«Если бы это был Крымский мост, но это школа. Нонсенс. Мы проект не можем сделать, потому что не способны написать техзадание?»

Очередной подрядчик жалуется на неудовлетворительную работу в предоставлении документов чиновниками, передал Негин. Депутат потребовал назвать имя и фамилию «проблемы».

«Если бы строили атомный реактор или космопорт. Это пристройка к школе!» — возмутился Негин.

Аналогичная проблема по школе №50. Со вторым подрядчиком расторгнут договор, сообщил Владимир Негин. Город потерял деньги, которые мог бы получить еще в 2021 году на строительство.

ИА «Орелград»

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