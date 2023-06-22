В Орле вновь отремонтируют улицу Ленина

На ремонтные работы планируется выделить более одного миллиона рублей.

Администрация города Орла выступила организатором тендера, победитель которого получит право на выполнение ремонта пешеходной зоны на улице Ленина. Напомним, в последние годы эта центральная ось исторического центра ремонтировалась уже неоднократно, в том числе и капитально. В нее были вложены десятки миллионов бюджетных рублей. Впрочем, начальная максимальная цена нового контракта составляет «всего лишь» 1,082 миллиона рублей. В роли заказчика выступает муниципальное бюджетное учреждение «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла».

Подрядчик должен гарантировать качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией, а также своевременное устранение дефектов и недостатков, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации. На все применяемые материалы, изделия и конструкции у него на руках должны иметься соответствующие сертификаты, декларации и паспорта качества, выданные предприятиями-производителями. Контрактом предусмотрены такие виды работ, как разборка тротуаров и дорожек, подготовка основания, устройство бортовых камней и покрытия из тротуарной плитки, а также корчевание пней.

В частности, замена бордюрного камня предусмотрена перед гостиницей «Салют», напротив магазина «Панорама» и в районе входа в нежилые помещения дома № 39А. По всей длине центральной пешеходной части предусмотрена замена разрушенной тротуарной плитки. Восстановление тротуарной плитки планируется в районе арки между домами №№ 29 и 37, в районе дома № 29 на лестничном марше между клумбами, в районе входа в магазин «Сударушка».

В районе дома № 30 под выпуском внешнего водоотвода предусмотрено восстановление провала тротуарной плитки, а также корчевание пеня от спиленного дерева с восстановлением тротуарной плитки. Перед кинотеатром «Победа», на лестничном марше, также запланировано восстановление тротуарной плитки, в том числе на месте спила деревьев. В районе пересечения улицы Ленина и переулка Почтового (район торгового комплекса «Малиновая вода») должен быть заменен бетонный бордюрный камень по всей ширине улицы Ленина.

В районе угла дома № 19 подрядчик должен восстановить водоотводящий лоток. Кроме того, на него ляжет обязанность по восстановлению знаменитой гранитной брусчатки. В районе входа в магазин «inФормат» (дом № 6) предполагается восстановление тротуарной плитки лестничного марша. Около Ленинского моста должна быть восстановлена тротуарная плитка у колодца ливневой канализации, а также решетка ливневой канализации. Лестничный марш, ведущий с улицы Ленина в сквер Артиллеристов, тоже должен быть отремонтирован. Восстановление плитки планируется и на пешеходных тротуарах по обеим сторонам Ленинского моста.

ИА «Орелград»