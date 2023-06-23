Орловца подозревают в создании подставной компании

Дело возбудил Следственный комитет.

Как сообщили в пресс-службе регионального Управления ведомства, 50-летний житель Заводского района Орла подозревается в незаконном использовании документов для образования юридического лица.

По текущей версии, в ноябре минувшего года он зарегистрировал на своё имя ООО «Вертикаль» (как единственный учредитель и директор), хотя изначально не собирался заниматься предпринимательской деятельностью. На этот шаг он решился после предложения своего знакомого, мотивированный денежным вознаграждением. После регистрации компании он также не выполнял возложенные им самим на себя функции.

Нарушение выявила прокуратура Орловской области. В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные действия.

В открытых источниках содержится информация об ООО «Вертикаль», которое зарегистрировано в Орле 24 ноября 2022. Указывается, что основным видом деятельности этой компании является неспециализированная оптовая торговля.

ИА «Орелград»