Принято решение о комплексном развитии территории у Силикатного пруда

Мэр Орла получил управлению градостроительства организовать открытый конкурс.

Юрий Парахин в постановлении от 22 июня распорядился установить минимальный объем строительства жилья в размере 360 720 кв. м. Комплексное развитие предполагается на территории, ограниченной улицами Раздольная, Дмитрия Блынского, Кузнецова, Космонавтов, земельными участками индивидуальной жилой застройки. Предельный срок реализации решения о комплексном развитии — 25 лет.

Управлению градостроительства поручено организовать проведение открытого конкурса на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории.

ИА «Орелград»