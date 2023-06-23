Суд взыскал с автостраховщика около 134 тысяч

23.6.2023 | 11:53 Закон и порядок, Новости

Деньги получит житель Орловской области.

Фото: ИА «Орелград»

Как рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по нашему региону, потребитель предъявил иск к двум организациям — ООО «РИНГ Вояж» и ООО «АвтоГЕРМЕС – Запад». Первая занимается автострахованием, а вторая – торгует отечественными автомобилями.

Орловец заключил с ними опционный договор, а затем решил отказаться от его исполнения и вернуть свои средства. Однако это ему не вполне удалось. В договоре было прописано условие, что в подобных случаях потребителю не возвращаются деньги, уплаченных за выдачу независимой гарантии.

Мужчина обратился в Роспотребнадзор. Специалист ведомства провёл экспертизу и обратился в гражданский суд. В итоге «хитрое» условие признали ничтожным.

Договор признали прекращённым, а с ООО «РИНГ Вояж» взыскали 133,7 тысяч рублей в пользу орловца, а также штраф за несвоевременное исполнение своих обязательств (в пользу государства). Решение суда вступило в законную силу.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования