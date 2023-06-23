Суд взыскал с автостраховщика около 134 тысяч

Деньги получит житель Орловской области.

Как рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по нашему региону, потребитель предъявил иск к двум организациям — ООО «РИНГ Вояж» и ООО «АвтоГЕРМЕС – Запад». Первая занимается автострахованием, а вторая – торгует отечественными автомобилями.

Орловец заключил с ними опционный договор, а затем решил отказаться от его исполнения и вернуть свои средства. Однако это ему не вполне удалось. В договоре было прописано условие, что в подобных случаях потребителю не возвращаются деньги, уплаченных за выдачу независимой гарантии.

Мужчина обратился в Роспотребнадзор. Специалист ведомства провёл экспертизу и обратился в гражданский суд. В итоге «хитрое» условие признали ничтожным.

Договор признали прекращённым, а с ООО «РИНГ Вояж» взыскали 133,7 тысяч рублей в пользу орловца, а также штраф за несвоевременное исполнение своих обязательств (в пользу государства). Решение суда вступило в законную силу.

ИА «Орелград»