В Орле на отремонтированной улице запретили остановку

Знаки на Пионерской уже частично размещены.

Схему установки дорожных знаков на минувшей неделе утвердил мэр Юрий Парахин. Постановление опубликовано на сайте администрации Орла.

На улице Пионерской, от Лескова до Октябрьской, запрещена остановка по четной стороне (у Орелводоканала). Появилось предупреждение, что работает эвакуатор. По нечетной стороне улицы оборудованы места для парковки. Способ постановки транспортных средств – параллельно проезжей части. Выделены места для машин инвалидов.

На улице Сурена Шаумяна появился знак «Пешеходная зона». При въездах в дворовые территории обозначили «Жилые зоны».

От улицы Октябрьской до Салтыкова Щедрина запретили остановку со стороны пожарной части, разрешили — у сквера Л.Н. Гуртьева.

ИА «Орелград»