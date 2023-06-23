В Орле приняли ещё пять свежеблагоустроенных дворов

23.6.2023 | 15:52 Новости

Результаты труда оценила межведомственная комиссия.

Фото: пресс-служба администрации Орла

В её состав вошли представители администрации Орла, «Объединённого муниципального заказчика», подрядчиков, городского совета, а также местные жители.

Дворы благоустраивали по национальному проекту «Жильё и городская среда». Это дворовые территории, прилегающие к домам по Комсомольской, 120, 126 и 128, а также на Карачевском шоссе у домов 2 и 4. Первые три приводило в порядок ООО «Асфальтоукладчик». На Карачевском шоссе работало ООО «Элен».

Как сообщает пресс-служба городской администрации, все дворы сдали раньше срока. Работы приняли без нареканий.

Во дворах заменили асфальтовое покрытие и бортовые камни, устроили тротуарные дорожки, установили урны и лавочки. Над каждым подъездом появились светильники. Также подрядчики обустроили зелёные зоны и переделали бельевые площадки.

На сегодняшний день в Орле в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» отремонтировано и принято 12 дворовых территорий.

ИА «Орелград»

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