В Орле запретили остановку транспортных средств у мостов

Постановление об установке знаков на минувшей неделе подписал мэр Юрий Парахин.
Глава города распорядился разместить дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с двух сторон на расстоянии 150 метров на подходах к мостам по следующим адресам:
— Лужковский мост;
— Раздольный мост через реку Ока;
— путепровод «378 км по ул. Михалицина»;
— Тургеневский мост;
— Октябрьский мост;
— мост Дружбы.
Ранее на мостах усилили освещение, убрали зеленые насаждения под сооружениями, также установили камеры.
ИА «Орелград»