В Орле запретили остановку транспортных средств у мостов

Постановление об установке знаков на минувшей неделе подписал мэр Юрий Парахин.

Глава города распорядился разместить дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с двух сторон на расстоянии 150 метров на подходах к мостам по следующим адресам:

— Лужковский мост;

— Раздольный мост через реку Ока;

— путепровод «378 км по ул. Михалицина»;

— Тургеневский мост;

— Октябрьский мост;

— мост Дружбы.

Ранее на мостах усилили освещение, убрали зеленые насаждения под сооружениями, также установили камеры.

ИА «Орелград»