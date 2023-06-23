Застройщику «Наугорки» не согласовали отдельно стоящий паркинг

ООО «СЗ СМУ №2» пришлось отказаться от одного необычного для Орла объекта.

Ход реализации договора комплексного развития территории, ограниченной улицами Цветаева, Грановского и Наугорским шоссе, обсудили на заседании профильного комитета горсовета 22 июня. Начальник управления градостроительства администрации Орла Мария Родштейн рассказала, что планировка территории утверждена. Застройщику согласовали внешний облик первого многоквартирного дома. ООО «СЗ СМУ №2» пришлось отказаться от паркинга в первой очереди, сообщила Мария Родштейн. Вид разрешённого использования земли предполагает подземный, пристроенный, встроенно-пристроенный, а не отдельно стоящий. (Хотя жителям по большому счету без разницы, как формально паркинг будет называться и располагаться, если он предназначен для их машин. — Прим. ред.).

Депутат Владислав Гефель поинтересовался, есть ли разрешение на строительство. По его данным, работы ведутся без необходимых документов. Мария Родштейн пояснила, что застройщик занят планировкой территории, завозит стройматериалы. Выдача разрешений на строительство за рамками полномочий городского управления, их выдает область.

Депутат Александр Головин предположил, что «лошадь может не доехать». У него вызывают сомнение инвестиционные объемы, которые заявляет компания. По подсчетам Головина, только расселение потребует около 800 млн рублей, а еще себестоимость строительства — 55 тысяч рублей за квадратный метр жилья. Мария Родштейн напомнила, что застройщик предусмотрел для переселения квартиры площадью 30 – 35 «квадратов» в доме, который планирует возвести первым. Жители сносимых двухэтажек останутся в своем квартале. Первый дом планируют сдать в 2024 году. Срок реализации всего проекта – 10 лет.

Напомним, договор о комплексном развитии территории был заключен в сентябре 2021 года. ООО «СЗ СМУ №2» должно обеспечить расселение семи многоквартирных домов, их снос, демонтаж ряда гаражей и других хозяйственных построек. Администрация Орла расселила девять домов, должна снести пять МКД, один гараж и подвести коммуникации до границ развиваемого участка. В планах возведение пяти 10-этажек на 850 квартир общей площадью 36 811 кв. м., трех многоуровневых паркингов. Оставили участок для строительства детсада (его будет строить муниципалитет, но не в ближайшем будущем).

ИА «Орелград»