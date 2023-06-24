Финансирование программы безопасности сократили

Правительство актуализировало документ с учетом текущих финансовых потребностей.

Правительства Орловской области внесло изменения в государственную программу развития системы комплексной безопасности. Она была утверждена в 2019 году, срок ее действия – до 2025 года. Поправки внесены в параметры финансирования. Они уточняются ежегодно, иногда и по несколько раз в год. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, теперь составляет 1,583 миллиарда рублей. Это меньше, чем было в первоначальном варианте программы. Изначально на ее реализацию планировали потратить 1,661 миллиарда.

Отметим, что практически все средства на программу выделяются из областного бюджета. Федеральный бюджет добавил лишь 27 миллионов рублей, которые поступили еще в 2021 году. Что касается текущего финансирования, то в 2023 году на развитие системы комплексной безопасности предполагается потратить 290,436 миллиона рублей, в 2024 году – 319,366 миллиона рублей, в 2025 году – 247,931 миллиона. В результате реализации программы планируется, в частности, сокращение времени оперативного реагирования пожарно-спасательных подразделений на чрезвычайные ситуации, пожары и различного рода происшествия до 1,5 процента ежегодно.

«Данный показатель будет достигнут посредством обновления парка основных и специальных пожарных автомобилей в пожарно-спасательных подразделениях Орловской области», — указано в паспорте программы.

Также предполагается снижение уровня травматизма и гибели людей, размеров материальных потерь вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров до 3 процентов ежегодно. Еще одна задача заключается в качественном улучшении состояния резервов, предназначенных для гражданской обороны (обновление резерва средств индивидуальной защиты, приобретение комплектов индивидуальных медицинских гражданской защиты). Это позволит увеличить обеспеченность населения средствами индивидуальной защиты органов дыхания.

Среди целевых индикаторов имеется и проведение профилактических мероприятий, а также подготовка спасателей и спасателей-общественников, обученных приемам спасания людей на водных объектах и правилам оказания первой помощи. Считается, что эта мера позволит снижать количество происшествий на водных объектах Орловской области до 3 процентов ежегодно. Предусмотрена и подготовка учащихся практическим навыкам действий в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера при участии их в соревнованиях «Школа безопасности».

ИА «Орелград»