Клычков попросил орловцев не покидать регион

Обращение глава Орловской области опубликовал в соцсетях.
По словам Андрея Клычкова, в регионе усилены меры безопасности.
«ситуация находится на особом контроле правоохранительных органов».
Все службы работают в штатном режиме, заверил Андрей Клычков.
«Прошу воздержаться от выездов за пределы области, — написал губернатор Орловской области. – Об изменениях ситуации буду оперативно информировать».
Глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что движение по трассе М4 было перекрыто на границе Липецкой и Воронежской областей.
24 июня в ряде регионов объявлен режим контртеррористической операции.
ИА «Орелград»