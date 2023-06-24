Клычков попросил орловцев не покидать регион

Обращение глава Орловской области опубликовал в соцсетях.

По словам Андрея Клычкова, в регионе усилены меры безопасности.

«ситуация находится на особом контроле правоохранительных органов».

Все службы работают в штатном режиме, заверил Андрей Клычков.

«Прошу воздержаться от выездов за пределы области, — написал губернатор Орловской области. – Об изменениях ситуации буду оперативно информировать».

Глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что движение по трассе М4 было перекрыто на границе Липецкой и Воронежской областей.

24 июня в ряде регионов объявлен режим контртеррористической операции.

ИА «Орелград»