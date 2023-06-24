Облсуд отказал в иске банку, оформившему кредит по смс

Орловский областной суд защитил права потребителя финансовых услуг.

Орловский областной суд в апелляционной инстанции рассмотрел иск банка к местной жительнице. Истец просил о взыскании с ответчицы задолженности по кредитному договору. Орловчанка же предъявила встречный иск, попросив признать спорный кредитный договор незаключенным. Подробности сообщила пресс-служба облсуда. Женщина настаивала на том, что договор займа в письменной форме с ней не заключался, денег она не получала, а некий оформленный на нее кредит и вовсе был переведен на карту неизвестного ей человека.

Ответчица уверена, что стала жертвой мошенников. Она даже обратилась в правоохранительные органы и доилась возбуждения уголовного дела. Банк настаивал на том, что между ним и ответчицей было подписано соглашение о дистанционном обслуживании, а деньги были перечислены на основании распоряжения заемщика. Суд первой инстанции иск удовлетворил. Он посчитал, что женщина «выразила свою волю на получение кредита в банке путем подписания договора электронной подписью с использованием персональных средств доступа (смс-кода)».

Судебная коллегия по гражданским делам, как пояснили в пресс-службе Орловского облссуда, решение суда первой инстанции отменила, иск банка оставила без удовлетворения, а встречный иск о признании договора незаключенным удовлетворила. Она исходила из того, что при оформлении займа были нарушены обязательные требования. Было установлено, что все действия по заключению кредитного договора и переводу денег на неустановленный счет со стороны потребителя совершены одним действием — путем введения четырехзначного цифрового кода, направленного банком смс-сообщением. Причем назначение кода было указано латинским шрифтом, а закон о защите прав потребителей требует предоставления информации на русском языке.

«Такой упрощенный порядок предоставления кредита и распоряжения кредитными средствами противоречит порядку заключения договора потребительского кредита, подробно урегулированному положениями Закона о потребительском кредите, и фактически нивелирует все гарантии прав потребителя финансовых услуг, установленные как этим Федеральным законом, так и «Законом о защите прав потребителей», — пояснили в облсуде.

Также было установлено, зачисление денег на счет, открытый в банке на имя ответчицы при заключении кредитного договора, и перечисление их на счет третьего лица произведены банком одномоментно. Поэтому коллегия пришла к выводу, что зачисление денег ответчицы было формальным, поскольку они тут же были списаны на счет другого лица.

«Само по себе это не означает, что денежные средства были предоставлены именно заемщику», — решил суд, напомнив о том, что банк обязан учитывать интересы потребителя и обеспечивать безопасность дистанционного предоставления услуг.

ИА «Орелград»