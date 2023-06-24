Орловцы нашли на Ладоге две «полуторки» времен блокадного Ленинграда

Одним из авторов открытия стал аспирант Орловского государственного университета.

О любопытной находке сообщает Орловский государственный университет имени Тургенева, аспирант которого Алексей Петрыкин вместе с дайверами из клуба «Диво» принимает участие в исследовании южного участка Ладожского озера. Сообщается, что экспедиция нашла на дне два затонувших автомобиля марки ГАЗ-АА. Вероятно, это были одни из тех грузовиков, которые в 1941-1943 годах по «Дороге жизни» перевозили продукты для жителей блокадного Ленинграда, а также вывозили из города на Большую землю стариков, женщин и детей.

«Это вторая экспедиция в рамках исследовательского проекта «Наследие ладожских глубин, к которой привлекаются обучающиеся Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева, — сообщили в опорном вузе. — Дно Ладожского озера исследуется с помощью новейшего поискового оборудования — гидролокаторов бокового обзора, магнитометров, подводных металлоискателей. Благодаря этому удалось обнаружить ряд затонувших объектов, среди которых исследователи идентифицировали автомобили ГАЗ-АА (в простонародье ее называли «полуторка»). На них осуществлялась доставка продуктов, топлива и припасов в блокадный Ленинград».

Сообщается, что исследовательская команда уже изучила фото- и видеосъемку находок, а полученные данные переданы в ОГУ на исторический факультет. Руководитель клуба «Диво», координатор проекта 1XPEDITION Сергей Куликов пояснил, что у найденных машин кузова частично сгнили, а кабины, изготовленные из фанеры, практически разложились. «Но остались рама, колеса, двигатель, трансмиссия, то есть металлические части сохранились. Реконструкторы считают, что автомобили возможно не только восстановить, но даже завести», – добавил он.

«Эти полуторки могли принадлежать к первым выпускам, – считает доцент кафедры истории России ОГУ Роман Абинякин. — Они были лицензионными репликами Ford. Не будем забывать, что Горьковский автомобильный завод, где производились эти авто, был создан при личном содействии Генри Форда, знаменитого автомобильного короля».

Идентифицировать машины будет не сложно, говорят также исследователи. Скорее всего, на двигателях сохранились номерные знаки, по которым на основании архивных данных можно будет узнать не только, кому принадлежали эти машины, но и установить имена шоферов. В дальнейшем найденные автомобили планируется передать в музей Ленинградской области.

ИА «Орелград»