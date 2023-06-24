Орловские адвокаты начали бесплатно помогать участникам СВО

Соответствующее соглашение заключили юристы и «Защитники Отечества».

Адвокатская палата Орловской области и недавно созданный Орловский филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» заключили соглашение о взаимодействии по вопросам оказания бесплатной юридической помощи. Более того, в филиале «Защитников Отечества» адвокаты уже ежедневно ведут прием по оказанию бесплатной юридической помощи. Об этом сообщили Управление Министерства юстиции РФ по Орловской области и региональное отделение Ассоциации юристов России.

Из информации следует, что президент Адвокатской палаты Орловской области Сергей Мальфанов принял участие в совещании по вопросам взаимодействия «Защитников Отечества» и участников системы бесплатной юридической помощи. Принял в нем участие и начальник регионального Управления Минюста Алексей Пузанков. В своем выступлении он отметил важность взаимодействия между участниками заключенного соглашения «для возможности решения проблем, с которыми сталкиваются бойцы, находящиеся на специальной военной операции и по возвращению домой».

В ведомстве также напомнили, что 3 апреля 2023 года президент Владимир Путин подписал указ № 232 «О создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Орловская область одной из первых в стране создала у себя филиал этого Фонда. Он торжественно открылся 31 мая 2023 года. Возвращаясь к совещанию, добавим, что его участники также приняли решение о создании рабочей группы, которая будет действовать при Управлении Минюста. Ее задачей станет организация межведомственного взаимодействия всех сторон, договорившихся об оказании бесплатной юридической помощи участникам СВО.

ИА «Орелград»