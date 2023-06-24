Суд выселил из дома бесследно пропавшего орловца

О снятии его с регистрационного учета попросила бывшая жена.



Колпнянский районный суд Орловской области рассмотрел дело о признании гражданина утратившим право пользования жилым помещением. Подробности сообщила пресс-служба суда. Иск подала местная жительница. Она также просила снять с регистрационного учета ее бывшего супруга. В обоснование своих требований истица указала, что является собственником жилого дома, расположенного на территории Колпнянского района. В ее доме зарегистрирован ее бывший муж, который бесследно пропал.

«В 2019 году он выехал из дома и до настоящего времени не возвращался, длительное время в доме фактически не проживает, его местонахождение ей не известно, брак между ней и ответчиком расторгнут, — говорится в информации суда. — Регистрация гражданина в принадлежащем истице доме существенным образом ограничивает права владения, пользования и распоряжения жилым помещением».

Участие в деле принял и заместитель прокурора Колпнянского района. Он поддержал исковые требования и счел необходимым признать пропавшего гражданина утратившим право пользования жильем, полагая, что для этого имеются законные основания. К такому же выводу пришел и суд, исследовав представленные доказательства. Он решил, что исковые требования являются обоснованными и подлежат удовлетворению. Это решение, пояснили в суде, является основанием для снятия ответчика с регистрационного учета.

ИА «Орелград»