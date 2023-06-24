Суд защитил право наследницы на землю под Орлом

Разбираться в правах на землю пришлось спустя шесть лет после смерти владельца.

Покровский районный суд Орловской области рассмотрел гражданское дело об установлении факта принятия наследства и о признании права собственности в порядке наследования. Как пояснили в пресс-службе суда, иск был подан к администрации Верхнежерновского сельского поселения. Его предъявила местная жительница. В обоснование заявленных требований она указала, что претендует на землю, принадлежавшую ее родному брату. Последний умер еще в 2017 году, не оставив после себя завещания. Впрочем, такой документ не является обязательным при оформлении наследства.

«Истец организовала похороны брата, а после сохранила его личные вещи и документы, — говорится в информации суда. — Действия по фактическому принятию истцом наследства были совершены в течение срока, установленного для принятия наследства. В конце 2022 года истцу поступила информация о наличии у наследодателя права общей долевой собственности на земельный участок, расположенный в Покровском районе».

После этого женщина нашла и свидетельство о государственной регистрации права собственности. Согласно ему, умершему брату принадлежала доля в праве на земельный участок. Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости, он также являлся правообладателем земли в общей долевой собственности. Эту долю наследница и попросила присудить ей. Тем самым был создан интересный прецедент для наследников в целом.

«Анализируя в совокупности правовые нормы, регламентирующие спорные правоотношения, и обстоятельства дела, суд пришел к выводу о том, что исковые требования могут быть удовлетворены в связи с тем, что она является единственным наследником второй очереди, — пояснила пресс-служба Покровского районного суда. — Истец, будучи сестрой умершего, фактически приняла наследство после его смерти, следовательно, у нее возникло право собственности на земельный участок в общей долевой собственности, принадлежащий ее брату».

ИА «Орелград»