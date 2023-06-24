В Орловской области стартовал резервный ЕГЭ

Экзамены в рамках этого периода сдадут более 500 человек.

Как сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования, в Орловской области завершается основной период аттестационной кампании 2023 года. Его продолжением стали резервные дни ЕГЭ, сдавать экзамены участники будут по 1 июля. Право на это имеют выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, которые по уважительной причине не смогли сдать ЕГЭ в основной день или получили удовлетворительный результат по одному из двух обязательных предметов. Таковыми, напомним, являются русский язык и математика.

Центре сообщили также, что на экзамены в резервный период в Орловской области заявлен 501 участник, для проведения испытаний задействованы четыре пункта проведения экзаменов (ППЭ). Мониторинг за сдачей экзаменов будут вести 200 региональных и 44 федеральных наблюдателя, причем в региональном Ситуационно-информационном центре будут работать 113 онлайн-наблюдателей. Первое испытание в резервные дни орловцы уже прошли. 22 июня они сдавали ЕГЭ по русскому языку, на него было зарегистрировано 76 человек.

Географию в резервные дни решили сдавать семь человек, литературу – 22 человека, устную часть по английскому языку – девять участников, по французскому языку – три человека. На устную часть по китайскому языку заявлен один участник. Кроме того, желание сдать ЕГЭ по математике профильного уровня выразили 69 человек, по математике базового уровня – 44. Экзамен по биологии решили сдавать 60 орловцев, по информатике – 24. На письменную часть по английскому языку заявились 12 человек, по французскому языку – три человека и один участник — по китайскому языку.

«28 июня пройдет ЕГЭ по обществознанию и химии, — сообщили в Региональном центре оценки качества образования. — На экзамен по обществознанию заявлены 64 человека, по химии – 45 участник. 29 июня 2023 года зарегистрированы на ЕГЭ по истории 36 человек, по физике — 14 человек. 1 июля расписанием предусмотрен резервный день для сдачи ЕГЭ по всем предметам».

ИА «Орелград»