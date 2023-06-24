Виртуальный конкурс «Я рисую мир!» стартовал в Орле

Желающие могут принять участие в конкурсе детского рисунка.

Орловский областной центр народного творчества запустил дистанционный конкурс детского рисунка «Я рисую мир!» Как пояснили организаторы, он приурочен ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который ежегодно отмечается в России 3 сентября. Поэтому прием заявок продлится до 31 августа 2023 года, он уже стартовал. К участию приглашаются все желающие в возрасте от 7 до 14 лет. Конкурс проводится дистанционно: работы участников будут опубликованы в группе Орловского областного центра народного творчества в социальной сети «ВКонтакте».

Основная цель проекта заключается в выявлении и поддержке одаренных и талантливых детей, активизации творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы участников. Кроме того, учитывая тематику, организаторы хотят сформировать у детей правильные знания о терроризме, о том, какое это страшное явление. Задачи конкурса: воспитание у детей уважения к ценностям мирной жизни и увековечение памяти погибших в террористических актах, развитие и реализация творческих способностей участников, повышение творческого потенциала.

Работы участников будут оценивать в двух возрастных категориях: от 7 до 10 лет и от 11 до 14 лет. Тематика конкурса: противодействие идеологии терроризма, пропаганда ценности человеческой жизни, народное единство. От каждого участника примут один рисунок, выполненный на бумаге формата А4. Работы можно выполнять в любой технике: графика, коллаж, карандаш, акварель или гуашь. Оценивать работы жюри будет по таким критериям, как самостоятельность работы, ее соответствие тематике номинаций и художественная выразительность. Работа членов жюри намечена на 1-2 сентября 2023 года, а уже 3 сентября пройдет награждение победителей. Первые три призера получат дипломы лауреатов трех степеней.

ИА «Орелград»