За месяц 400 орловцев стали безработными

Трудоустроить удалось далеко не всех из тех, кто ищет работу.

В апреле 2023 года в Орловской области статус безработного получили 400 человек, что в 1,8 раза меньше, чем в апреле 2022 года. Трудоустроено за тот же месяц было 277 человек, или на 9,5 процента меньше численности трудоустроенных безработных орловцев годом ранее. Такие данные в своем ежемесячном бюллетене приводит Орелстат со ссылкой на сведения, поступившие из регионального управления труда и занятости. Судя по отчету, ситуация на рынке труда после сложных пандемийных лет выправляется в лучшую сторону.

Так, к началу мая 2023 года в органах службы занятости населения состояли на учете 2,2 тысячи не занятых трудовой деятельностью граждан. Из них 1,8 тысячи человек имели статус безработного, в том числе 1,5 тысячи человек получали пособие по безработице. Также Орелстат отмечает, что в апреле 2023 года нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, зарегистрированного в органах службы занятости, на 100 заявленных вакансий составила 21 человек.

Это самый низкий показатель за последнее время. Для сравнения, в предыдущие месяцы 2023 года данный показатель варьировался от 23 до 25 человек на 100 заявленных вакансий, а в 2022 году – от 33 до 35 человек. Иными словами, количество свободных вакансий, официально заявленных орловскими работодателями в государственную базу данных, сейчас примерно в пять раз превышает число официально зарегистрированных безработных граждан. Орелстат также сообщил, что в мае 2023 года забастовки, связанные с занятостью, на орловских предприятиях и организациях зафиксированы не были.

ИА «Орелград»