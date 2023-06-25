Банкротство скандально известной хлебной базы продлили

Арбитражный суд увеличил срок конкурсного производства еще на полгода.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело о банкротстве акционерного общества «Орловская хлебная база № 36». Конкурсный управляющий предприятия-должника обратилась с ходатайством о продлении процедуры конкурсного производства сроком на шесть месяцев. Ходатайство было мотивировано тем обстоятельством, что до настоящего времени не завершены обязательные мероприятия по проведению процедуры конкурсного производств.

Из материалов дела следует, что в декабре 2018 года АО «Щелково Агрохим» обратилось в арбитражный суд Орловской области с заявлением о признании АО «Орловская хлебная база № 36» несостоятельным. Процедура наблюдения была введена в отношении должника только в октябре 2019 года. В январе 2020 года определением арбитражного суда временный управляющий был освобожден от исполнения своих обязанностей, а его место занял другой управляющий. В марте 2020 года хлебная база была признана банкротом, в отношении нее открыли конкурсное производство.

Как указано в ходатайстве конкурсного управляющего, в настоящее время не выполнены все мероприятия конкурсного производства, не реализовано имущество должника, не произведены расчеты с кредиторами, не рассмотрено заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности.

«Таким образом, отсутствует объективная возможность завершения процедуры конкурсного производства и необходимо дополнительное время для реализации имущества должника, проведения расчетов с кредиторами и осуществления иных обязательных мероприятий в рамках процедуры конкурсного производства», — к такому выводу пришел суд.

Ходатайство было удовлетворено, срок конкурсного производства продлен до 14 декабря 2023 года.

Указанное предприятие не раз упоминалось в СМИ. Например, в декабре 2022 года федеральное издание «Коммерсант» писало: «Хлебная база известна историей о хищении десятков тысяч тонн зерна Объединенной зерновой компании и других контрагентов, а также покровительством со стороны экс-начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного УМВД Федора Козина. В августе 2021-го он получил 11 лет колонии строгого режима за взяточничество.

На фоне этого Россельхозбанк начал против хлебной базы исковую кампанию и инициировал уголовные разбирательства после невыплаты 371 млн руб. кредитов. Следствие с подачи банка обнаружило, что «неустановленные лица» из руководства хлебной базы похитили 7,6 тыс. т зерна — залогового имущества двух юрлиц, выступавших с хлебной базой взаимными поручителями по кредитам Россельхозбанка на 465 млн руб. Эти эпизоды стали частью дела о банкротства компании».

Это же издание ранее сообщило о том, что ООО «Отрадаагроинвест» (структура группы «Русагро») выкупило с торгов имущество обанкротившейся «Орловской хлебной базы №36» за 297 млн руб. Это следует из документации торгов. Начальная цена имущества составляла 540,5 млн руб., цена отсечения — 216 млн руб.

ИА «Орелград»