Ливенская КСП одобрила увеличение бюджета

Контрольно-счетная палата выдала положительное заключение.

Власти города Ливны в очередной раз решили внести поправки в действующий бюджет текущего года. Ранее администрация райцентра подготовила проект такого решения для последующего его рассмотрение местными депутатами. Проект также был направлен в городскую Контрольно-счетную палату. Последняя провела экспертизу и пришла к выводу, что запланированные изменения не противоречат нормам действующего бюджетного законодательства. Контрольно-счетная палата считает, что проект может быть принят к рассмотрению.

Изменения вносятся в основные параметры бюджета города на 2023 год. Так, его доходы увеличиваются на 10,072 миллиона рублей и составят в целом по году 1,539 миллиарда. Расходы при этом увеличиваются на 10,682 миллиона рублей и составят 1,567 миллиарда. Таким образом, новый вариант бюджета Ливен планируется с дефицитом в размере 28,414 миллиона рублей. Верхний предел муниципального внутреннего долга города Ливны по состоянию на 1 января 2024 года в новом варианте бюджета остается без изменений и составляет 120 миллионов рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям — 0 рублей.

Проектом решения предусматривается увеличение расходов бюджета города Ливны на 2023 год, в том числе за счет: собственных средств бюджета города – 4,141 миллиона рублей, средств областного бюджета (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) – 5,871 миллиона рублей, прочих безвозмездных поступлений – 60 тысяч рублей, за счет увеличения дефицита бюджета — 610,5 тысячи рублей. Источниками финансирования дефицита бюджета города на 2023 год являются бюджетные кредиты и изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета.

«Предусмотренный проектом решения размер дефицита бюджета города не противоречит нормам статьи 92.1. Бюджетного кодекса РФ», — подчеркнула КСП в своем заключении.

ИА «Орелград»