На Орловщине придумали план борьбы с гепатитом

Действие документа рассчитано на период до 2030 года.



Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил план мероприятий по профилактике и лечению хронического вирусного гепатита С на период до 2030 года. Постановление принято в соответствии с распоряжением правительства страны от 2 ноября 2022 года, в целях улучшения здоровья и дальнейшего повышения качества оказания медицинской помощи местному населению. В частности, документ предусматривает совершенствование системы выявления и профилактики хронического вирусного гепатита С.

Для реализации этой идеи облздраву и городской больнице имени Боткина поручено проведение информационно-коммуникационной кампании по вопросам профилактики вирусных гепатитов. Проводиться такая работа будет в группах населения с повышенным риском инфицирования, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций. В рамках программы профилактики также будут устраиваться пресс-конференции и тематические беседы на региональных телеканалах. Все это вкупе должно поспособствовать «повышению настороженности населения в отношении вирусных гепатитов».

Кроме того, предусмотрена организация дополнительных скрининговых мероприятий по выявлению вирусного гепатита С в группах повышенного риска и выявление этого заболевания среди контингентов, подлежащих обязательному обследованию. Здесь к реализации намеченного подключатся Областной гепатологический центр и Орловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

Предусмотрена и вакцинация против вирусного гепатита В пациентов с хроническим вирусным гепатитом С. Заниматься этим будут все бюджетные учреждения здравоохранения Орловской области. Обеспечение учета и оказания медицинской помощи больным выделено в отдельный пункт. Так, планируется ведение единого регистра пациентов с хроническим вирусным гепатитом С. Регистрироваться они будут в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения.

Департаменту здравоохранения также поручено обеспечить соблюдение медработниками, оказывающими медицинскую помощь пациентам с хроническими вирусными гепатитами, соответствующих клинических рекомендаций и порядка проведения диспансерного наблюдения. Интересно, что план предусматривает и переход медицинских организаций региона на новые дифференцированные тарифы оплаты медицинской помощи при вирусных гепатитах в рамках обязательного медицинского страхования с группировкой по клинико-статистической группе заболеваний. Имеются в документе и другие пункты.

ИА «Орелград»