Орловцев предупредили о новых правилах торговли животными

Обновленные требования к местам продажи животных вступят в силу с 2024 года.

Управление ветеринарии Орловской области выступило с информационным обращением к жителям региона. Ведомство предупреждает орловцев о законодательных новшествах, которые были приняты на федеральном уровне, но непосредственно коснутся и Орловской области. Речь идет о постановлении правительства РФ «Об утверждении требований к содержанию животных в местах, используемых для торговли животными», которое недавно было опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Требованиями установлено, что в местах, используемых для торговли животными, могут содержаться здоровые животные при наличии ветеринарного сопроводительного документа либо ветеринарного паспорта животного, — говорится в сообщении управления ветеринарии Орловской области. — Лицо, осуществляющее торговлю животными, обязано в числе прочего поддерживать чистоту в местах, используемых для торговли животными, мыть и дезинфицировать места их содержания и находящийся в них инвентарь, при использовании в качестве мест для торговли животными помещений, расположенных в многоквартирном доме, индивидуального жилого дома соблюдать права и законные интересы проживающих в них лиц».

В ведомстве подчеркнули, что перечисленные требования не распространяются на торговлю животными при осуществлении деятельности в области охраны и использования животного мира, рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, аквакультуры (рыбоводства), охоты и сохранения охотничьих ресурсов, содержания и использования сельскохозяйственных и лабораторных животных. Не распространяются они и на продажу животных физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим. Новые правила вступят в силу с 1 марта 2024 года и будут действовать до 1 сентября 2029 года.

Напомним, в конце апреля 2023 года правительство Орловской области утвердило порядок предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан на территории региона. Документ устанавливает перечень мер, направленных на снижение рисков причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан. Кроме того, он «направлен на укрепление нравственности, соблюдение принципов гуманности, обеспечение безопасности, прав и законных интересов граждан при обращении с животными без владельцев».

Ответственными за создание условий для снижения указанного риска назначены региональное управление ветеринарии, власти городов, районов и муниципального округа, а также юрлица и индивидуальные предприниматели, заключившие с органами местного самоуправления контракты на отлов и передержку безнадзорных животных. К фактам причинения вреда документ отнес: причинение животными без владельцев травм, повлекших смерть гражданина; причинение животными без владельцев травм, повлекших вред здоровью гражданина различной степени тяжести.

В документе перечислены и случаи, при которых животные без владельцев представляют угрозу: нахождение животных без владельцев в местах массового пребывания людей, в границах тепловых сетей и площадок накопления отходов; проявление животными без владельцев немотивированной агрессивности в отношении других животных или человека; нахождение животных без владельцев в местах, на которые их возвращать запрещено. В целях снижения риска на территории Орловской области ведется мониторинг популяции бродячих животных и их отлов с последующим помещением в приют.

ИА «Орелград»