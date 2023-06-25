Орловские депутаты объединились для борьбы с коррупцией

Специализированная комиссия создана по решению Окружного совета.

Орловский окружной совет народных депутатов принял положение о собственной комиссии по противодействию коррупции. В ее составе будут работать восемь человек, шестеро из которых – сами депутаты. Еще два места в комиссии отведены представителям Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и районного Совета ветеранов общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Основной задачей комиссии является содействие муниципальным служащим и депутатам в исполнении установленных законодательством ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в осуществлении мер по предупреждению коррупции. В состав комиссии входят председатель, его заместитель, секретарь и рядовые члены, при принятии решений все они обладают равными правами. Состав формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении конкретного вопроса, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в заседании. Основанием для проведения заседания может послужить поданное в комиссию заявление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при осуществлении его полномочий.

Другим основанием может стать поступившее в комиссию распоряжение председателя Орловского окружного Совета о проведении проверки в отношении конкретного служащего, принятое в связи с поступлением соответствующих материалов из правоохранительных органов. Комиссия также будет рассматривать заявления губернатора, если тот попросит проверить того или иного служащего на возможное нарушение антикоррупционного законодательства.

«Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины», — говорится в документе.

Срок проведение проверки не должен превышать 60 дней, но он может быть продлен до 90 дней в случае необходимости. Комиссия вправе признать, что у проверяемого чиновнику отсутствует или имеется личная заинтересованность. В последнем случае служащему даются рекомендации по принятию мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, которые он обязан исполнить. Если же вскроется факт несоблюдения требований об урегулировании конфликта интересов, комиссия вправе рекомендовать Орловскому окружному Совету народных депутатов применить к лицу, замещающему муниципальную должность, меры ответственности.

ИА «Орелград»