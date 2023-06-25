Под Орлом пьяный водитель схлопотал 210 тысяч рублей штрафа

Мужчина дважды за три дня попался пьяным за рулем.

Решение по уголовному делу о повторной пьяной езде вынес Ливенский районный суд Орловской области. Местного жителя обвинили в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ. Примечательно, что гаишникам он попался дважды за три дня. Как следует из материалов дела, впервые перед мировым судом города Ливны и Ливенского района данный гражданин предстал еще в конце 2018 года. В начале 2019 года решение вступило в законную силу. Согласно ему, нарушитель за пьяную езду был подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на полтора года.

Полностью назначенное наказание мужчина еще не отбыл, когда вновь попался пьяным за рулем. Случилось это 29 ноября 2022 года. Около 23 часов вечера автомобиль под его управлением был остановлен сотрудниками ДПС ОГИБДД МО МВД «Ливенский». У него имелись явные признаки алкогольного опьянения – запаха алкоголя изо рта, неустойчивости позы, нарушения речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица. Он был тут же отстранен от управления автомобилем. Затем ему в присутствии понятых сотрудниками ОГИБДД было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте с применением технического средства измерения. Анализатор показал, что концентрация паров этанола в выдыхаемом водителем воздухе превышала минимально допустимую норму.

Несмотря на это, 1 декабря 2022 года этот же гражданин вновь попался пьяным за рулем. Его автомобиль был остановлен для проверки около 20 часов вечера. Вновь налицо были внешние признаки опьянения. Однако на сей раз водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Поскольку он не выполнил законное требование полицейского о прохождении медицинского освидетельствования, водитель был признан лицом, находящимся в состоянии опьянения. При ознакомлении с материалами уголовного дела подсудимый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, то есть он полностью признал свою вину. По совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний ливенца приговорили к выплате штрафа в размере 210 тысяч рублей и на 3 года лишили его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

ИА «Орелград»