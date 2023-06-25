Празднование Дня семьи в Орле растянется на несколько суток

Мэрия утвердила программу праздничных мероприятий.

Мэр Орла Юрий Парахин распорядился о проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня семьи, любви и верности. Он же утвердил соответствующий план «в целях сохранения духовно-нравственных ценностей, национальной культуры, исторической преемственности поколений, стабильности, развития, укрепления и возрождения семьи». УМВД России по городу Орлу Парахин рекомендовал принять меры по обеспечению общественного порядка при проведении мероприятий, а всем организаторам — обеспечить соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Как следует из плана мэра, празднование Дня семьи, любви и верности в Орле растянется на несколько суток. Так, сразу два мероприятия запланированы на 5 июля – в этот день откроется художественная выставка творческих работ, подготовленная Детской художественной школой города Орла, а библиотечно-информационный центр им. Еремина организует праздничную программу «Под покровом Петра и Февронии». На следующий день литературно-познавательный час «Прославляем любовь и верность» проведет библиотека им. Тургенева.

Большая часть мероприятий пройдет в следующие два дня. Так, на 7 июля в Орле намечено проведение православного часа «Клятву верности сдержали», часа духовности «Счастливы вместе», игровой программы «Семья – вот истинное счастье!», праздничного концерта, который даст Культурно-досуговый центр «Металлург».

На 8 июля запланировано проведение книжной выставки «Семейный портрет» (изображение семьи в картинах русских художников), литературно-творческой мастерской «Все начинается с семьи», часа духовного общения «Терпеть, прощать и любить», летней школы танцев «Платинум». В этот день в программе также присутствуют спортивные состязания «Родители и дети – дружнее нет на свете!», творческий мастер-класс «Ромашка», викторина «Чудо о Петре и Февронии», детская дискотека «Цветик-семицветик», квартирник «С любимыми не расставайтесь», несколько концертов и др.

Завершится обширная программа празднования только 9 июля, когда для орловцев проведут викторину и просмотр литературы «Святые подвижники Руси».

ИА «Орелград»