Разборка с пистолетом на парковке в Орле закончилась миром

По мотивам инцидента было заведено уголовное дело.

Мировой суд Советского района города Орла рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвинявшегося в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации. Как установили органы предварительного расследования, мужчина около 13 часов дня находился на парковке транспортных средств. Там у него вспыхнул словесный конфликт с ранее знакомой ему женщиной, «произошедший на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений». Мужчина решил женщину запугать, «вызвать у нее чувство тревоги и беспокойства за свою жизнь». Он достал из салона своего автомобиля марки «Рено Логан» газобаллонный короткоствольный пневматический пистолет модели Borner PM-X калибра 4.5 мм. Отметим, что это оружие не является огнестрельным, но выглядит довольно грозно. К тому же оно способно серьезно травмировать человека.

Стоя метрах в трех от женщины, обвиняемый, удерживая в вытянутой правой руке указанный пистолет, направил его ствол в сторону головы потерпевшей. При этом высказал в ее адрес слова угрозы убийством «в форме, дающей основания опасаться ее осуществления: «Я вас сейчас!..». В создавшейся обстановке действия и слова мужчины потерпевшая восприняла как реальную угрозу для своей жизни, так как, по мнению следствия, у нее имелись объективные основания опасаться осуществления этой угрозы.

Она понимала, что мужчина не только физически сильнее нее, он еще и проявлял агрессию, при этом используя в качестве оружия не что-нибудь, а газобаллонный короткоствольный пневматический пистолет. Действия мужчины органами предварительного расследования квалифицированы как угроза убийством. Было проведено расследование, дело поступило для рассмотрения в суд. Но уже в судебном заседании потерпевшая попросила прекратить уголовное дело в связи с примирением. Она подала письменное заявление, в котором указала, что обвиняемый полностью загладил причиненный вред, претензий к нему она не имеет.

В судебном заседании подсудимый также просил устно и письменно прекратить уголовное дело в связи с примирением с потерпевшей. При этом пояснил, что с предъявленным ему обвинением он согласен, вину в содеянном признает и раскаивается, а последствия прекращения уголовного дела по не реабилитирующим основаниям ему ясны и понятны. В результате суд постановил прекратить уголовное дело, а вещественное доказательство — пневматический газобаллонный пистолет, сданный в камеру хранения УМВД России по городу Орлу — уничтожить.

ИА «Орелград»