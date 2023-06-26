На Орловщине погибли 826 пчелосемей

Падёж пчёл зафиксирован в Ливенском районе.

Как сообщает местный телеканал «Принт-ТВ», такие случаи зафиксированы сразу в нескольких населённых пунктах — сёлах Сергиевское, Жерино, Грачёв Верх, Казанское, Свободная Дубрава, Калинино и других. Пчёлы начали массово гибнуть в середине этого месяца.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям обследовало 34 пасеки и зафиксировало гибель 826 пчелосемей. Сейчас ведомство устанавливает причины произошедшего.

Сами пчеловоды предполагают, что гибель пчёл может быть связана с обработкой полей рапса, принадлежащих местному предприятию. Сообщается, что один из владельцев пасек, потрясённый такими событиями, пережил инфаркт и сейчас находится в больнице. Внук другого пасечника написал письмо президенту России с просьбой разобраться в ситуации.

Известно, что в июне массовая гибель пчёл фиксировалась и в Урицком районе.

ИА «Орелград»