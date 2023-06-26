После столкновения иномарок госпитализированы двое орловцев

Авария произошла на трассе «Орёл – Ефремов».

Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Орловской области, ДТП случилось 25 июня примерно в 17:15. 20-летний парень на «Рено Логан» с двумя пассажирами выезжал со второстепенной грунтовой дороги на главную. В этот момент произошло столкновение с «Киа Соренто», которой управлял 71-летний мужчина.

Удар оказался очень сильным. Водителя «Рено» и одного из его пассажиров (ещё одного 20-летнего орловца) пришлось госпитализировать в областную клиническую больницу. При этом водителя отправили в реанимационное отделение, второго пострадавшего – в хирургическое.

59-летней женщине, пассажирке «Киа», также потребовалась помощь врачей больницы. Однако после оказания необходимой поддержки её отпустили домой.

Всего за эти выходные в Орловской области зарегистрировано 31 ДТП, три из которых с пострадавшими. В результате телесные повреждения разной степени тяжести получили шестеро человек.

ИА «Орелград»