С 28 июня улицы Орла начнут отсыпать асфальтогранулятом

Работы будут вестись в частном секторе.

Об этом стало известно на сегодняшнем оперативном совещании в областной администрации. Сообщается, что уже сформирован конкретный список улиц, где будет проводиться такая работа.

Асфальтогранулят – это асфальт, срезанный при ремонте центральных улиц. Подобные работы проводятся в три этапа. Сначала дорогу выравнивают грейдером, затем рассыпают на неё гранулят и трамбуют эту массу.

Такие дорожные ремонты проводятся в областном центре с 2019 года. Число улиц, отремонтированных за всё это время, приближается к двум сотням.

Также с начала года в Орле выполнен ремонт дорожного полотна горячим асфальтобетоном на общей площади 23,4 тысячи квадратных метров. Основной объём работ произведен на улицах Салтыкова-Щедрина, Михалицына, в переулках Речном и Строительном, а также на кольцевой развязке на перекрёстке Михалицына и Раздольной, сообщает пресс-служба губернатора.

Кроме того, за это же время в городе заменили светильники наружного освещения на более мощные на шести мостах и путепроводах и четырёх автомобильных дорогах. Замены произошли на Лужковском, Октябрьском, Тургеневском мостах, «Дружбе», мосту на Раздольной и путепроводу на Михалицына, а также на дорогах по той же Раздольной, Комсомольской, Деповской и Полярной.

ИА «Орелград»