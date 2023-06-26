Старовойтова ушла из орловского «Совета солдатских матерей»

Организацию возглавит Людмила Мильшина.

Соответствующий пост появился в официальной группе Орловской региональной общественной организации «Совет солдатских матерей» «ВКонтакте».

«Я приняла решение уйти в экс-председатели Совета солдатских матерей. Вместо себя оставляю достойного и грамотного специалиста в военной сфере Людмилу Анатольевну Мильшину, мать, воспитавшую единственного сына — Героя, который погиб за нашу страну… Обязуюсь помогать в работе организации до последних дней своей жизни», — написала Валентина Старовойтова.

Также в этом посте уже бывший руководитель Совета высказалась о кризисе, который произошёл 24 июня: «Появилось много разных мнений о произошедшем, но я была уверена, что президент сможет урегулировать случившуюся для народа и страны непростую ситуацию. Пригожин с Уткиным опозорили свою ЧВК, и пятно позора легло на неповинных настоящих Героев Отечества. Как им сейчас нелегко осознать то, что могло произойти… Но они выполняли приказ».

Валентина Старовойтова возглавляла «Совет солдатских матерей» с 2006-го года. До этого она проработала в организации пять лет.

ИА «Орелград»