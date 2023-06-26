Жительницу Орловщины спасли из горящей квартиры

Женщину доставили в больницу.

Серьёзный пожар произошёл в Кромском районе в деревне Большое Колчево в жилом доме (на двух хозяев). Сообщение о ЧП поступило в службу спасения накануне в 00:39.

Когда пожарные прибыли на место, огонь уже бушевал внутри дома. Кровля начала обрушаться. Чердачные помещения и вторая часть дома пока не горели.

Сотрудники Управления МЧС по Орловской области зашли внутрь и спасли 40-летнюю женщину, которая всё это время находилась внутри горящей квартиры. После её передали сотрудникам «Скорой помощи» и доставили в больницу.

В результате пожара одна из квартир выгорела по всей площади. Вторая тоже оказалась повреждена огнём, но только частично. Также пламя успело существенно «потрепать» кровлю строения.

На месте работали сотрудники 25-ой пожарно-спасательной части Кромского района и 6-ой пожарной части посёлка Знаменка. Также в тушении пожара принимали участие добровольцы, сообщает пресс-служба Управления МЧС по Орловской области. Причину пожара предстоит установить специалистам.

Всего за выходные дни сотрудники Управления МЧС по Орловской области выезжали на вызовы 59 раз, в том числе 20 раз на ликвидацию возгораний.

ИА «Орелград»