Жителям Ливен разрешили обрезать поросли

Власти райцентра внесли поправки в правила благоустройства.

Как сообщили в администрации города Ливны, на прошедшем заседании Ливенского горсовета народных депутатов были внесены изменения в действующие правила благоустройства территории города Ливны. Проект решения парламентариям презентовала начальник отдела благоустройства и экологии управления ЖКХ Лариса Халилова. Она пояснила, что новыми пунктами дополняется раздел, регламентирующий уборку территорий.

Так, актуализированной редакцией документа определен перечень мероприятий, которые могут проводить физические и юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм, «в рамках обязанностей обеспечивать своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков и прилегающих территорий». В городском парламенте озвучили перечень данных мероприятий.

В их число включена, например, очистка прилегающей территории от мусора и иных отходов производства и потребления, опавшей листвы, сухой травянистой растительности, сорной растительности, коры деревьев, порубочных остатков деревьев и кустарников. Кроме того, горожанам теперь официально разрешено очищать прилегающую к их домам территорию (за исключением цветников и газонов) от снега и наледи для обеспечения свободного и безопасного прохода граждан, проводить противогололедную обработку, а также косить траву и обрезать поросли.

ИА «Орелград»