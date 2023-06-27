Главу орловского МУПа осудили за «игнор» прокуратуры

27.6.2023 | 13:56 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Должностное лицо не выполнило прокурорские требования

Фото: ИА «Орёлград» (иллюстративное)

Соответствующее решение принял Свердловский районный суд. Как сообщает прокуратура Орловской области, перед надзорным ведомством «провинился» исполняющий обязанности директора МУП «Свердловский».

Местное подразделение главного органа надзора выявило на предприятии нарушения и внесло соответствующее представление. Однако оно оказалось проигнорировано. Руководитель предприятия не рассмотрел документ и не ответил на него в положенные сроки.

В итоге исполняющего обязанности директора МУПа оштрафовали по административной статье. Тем не менее, пока что судебное решение ещё не вступило в силу и может быть обжаловано.

Из открытых источников известно, что главным видом деятельности МУП «Свердловский» является сбор и очистка воды. Предприятие зарегистрировано в 2015 году. Уставной капитал составляет 100 тысяч рублей.

ИА «Орёлград»

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