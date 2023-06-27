Главу орловского МУПа осудили за «игнор» прокуратуры

Должностное лицо не выполнило прокурорские требования

Соответствующее решение принял Свердловский районный суд. Как сообщает прокуратура Орловской области, перед надзорным ведомством «провинился» исполняющий обязанности директора МУП «Свердловский».

Местное подразделение главного органа надзора выявило на предприятии нарушения и внесло соответствующее представление. Однако оно оказалось проигнорировано. Руководитель предприятия не рассмотрел документ и не ответил на него в положенные сроки.

В итоге исполняющего обязанности директора МУПа оштрафовали по административной статье. Тем не менее, пока что судебное решение ещё не вступило в силу и может быть обжаловано.

Из открытых источников известно, что главным видом деятельности МУП «Свердловский» является сбор и очистка воды. Предприятие зарегистрировано в 2015 году. Уставной капитал составляет 100 тысяч рублей.

ИА «Орёлград»