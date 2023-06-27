На Орловщине выявят сильнейших велосипедистов

Первенство Орловской области по велосипедному спорту пройдет в июле.

Орловская региональная Федерация велосипедного спорта, которую возглавляет прославленный российский велогонщик Денис Меньшов, совместно с региональным департаментом спорта утвердили положение о проведении первенства Орловской области по велосипедному спорту на шоссе. Соревнования пройдут на территории региона 14 и 15 июля 2023 года в соответствии с установленной программой. Так, на 14 июля намечено проведение индивидуальной гонки, на 15 июля – групповой.

Старт будет дан в поселке городского типа Знаменка под Орлом, там же будет организован финиш. Участники стартуют с местного стадиона и двинутся в направлении села Сабурово Орловского муниципального округа. Протяженность трассы будет варьироваться в зависимости от возраста участников. Так, в индивидуальной гонке предусмотрены дистанции от 5 до 10 километров, в групповой гонке – от 10 до 30 километров. Участие в соревнованиях смогут принять спортсмены 2005-2006 годов рождения и моложе, имеющие допуск медицинского учреждения.

По условиям, все спортсмены должны иметь обязательную спортивную подготовку, соответствующую указанному возрасту и периоду занятий в спортивной группе в соответствии с программой спортшкол и СДЮШОР. Максимальный состав команды — до 20 спортсменов и до четырех тренеров. Не допускаются насадки руля и дисковые колеса. За первые три места в каждой возрастной группе призер получат грамоты, медали и кубки. Кроме того, победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе награждаются денежными призами от спонсоров и Федерации велосипедного спорта Орловской области.

При этом расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (награждение, медицинское обслуживание), несут департамент физической культуры и спорта Орловской области и Училище олимпийского резерва. Федерация велосипедного спорта берет на себя ответственность за организацию судейства соревнований. Все расходы, связанные с командированием к месту проведения соревнований и обратно тренеров и спортсменов, несут командирующие организации. Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности участников и зрителей, ведь соревнования проводятся на обычных шоссейных дорогах. Поэтому они будут сопровождаться работниками ГИБДД и полицией общественной безопасности.

ИА «Орелград»