Облсовет предложил расширить возможности Дорожного фонда

27.6.2023 | 16:52 Закон и порядок, Медицина, Новости, Образование, Строительство

Орловские депутаты обратились к коллегам из Госдумы.

Фото: oreloblsovet.ru

Обращение рассмотрели и приняли на сегодняшнем заседании регионального парламента. Оно обращено не только к Государственной Думе, но и к другим законодательным собраниям российских регионов. Орловцы попросили другие субъекты поддержать их инициативу.

Суть предложения состоит в том, чтобы законодательно разрешить использовать средства Дорожного фонда, вопреки его названию, не только для строительства и ремонта дорог, но и для того, чтобы приводить в порядок объекты здравоохранения и образования. Препятствием к тому является 4 часть 179 статьи Бюджетного кодекса Российской Федерации.

«Для многих субъектов Российской Федерации актуальной является проблема неудовлетворительного состояния территорий государственных и муниципальных образовательных организаций, медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения. При этом, учитывая складывающийся острый дефицит региональных и местных бюджетов, решение данной проблемы в ближайшее время затруднительно. Ремонт и благоустройство территорий вышеуказанных организаций также имеет социальную значимость в части обеспечения доступности их для населения», — отмечается в обращении.

Спикер облсовета Леонид Музалевский отметил: «Мы все с вами по долгу депутатской работы бываем в школах и больницах региона. И если состояние дорог в населённых пунктах становится все лучше, то территории этих организаций выглядят не лучшим образом».

Обращение приняли единогласно, отмечает пресс-служба облсовета. В текущем году Дорожный фонд Орловской области запланирован в размере 6 миллиардов 697 миллионов рублей.

ИА «Орелград»

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