Орловский облсовет «отредактировал» закон о такси

27.6.2023 | 16:40 Закон и порядок, Новости

Документ принят во втором чтении.

Фото: ИА «Орёлград»

Это произошло на сегодняшнем заседании Орловского областного Совета народных депутатов.

В первую очередь, законопроект подразумевает создание трёх реестров — перевозчиков, такси и служб заказа. Все три списка будут формироваться с использованием федеральной информационной системы.

Для того, чтобы заниматься перевозками, понадобится разрешение. Его смогут оформить юрлица, ИП и самозанятые, но последняя категория должна будет заключить ещё и договор со службой такси. Разрешение будет выдаваться на срок от пяти лет.

«Рулить» всеми этим процессами (ведением реестров и выдачей разрешений) поставят казённое учреждение «Орёлтранссигнал». Кроме того, перевозчики и службы заказа такси должны будут сообщать ему о тарифах, а также публиковать их на сайте Департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области.

Как уточняет пресс-служба облсовета, часть водителей не допустят к управлению такси, согласно федеральному законодательству. Это касается водителей, которые

  • не оплатили более трёх штрафов за нарушение ПДД за день до перевозки,
  • лишались прав или подвергались аресту за административные нарушения в сфере дорожного движения
  • или имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение определённых преступлений.

ИА «Орёлград»

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