Прогулявшей работу орловчанке ужесточили наказание

Женщина должна была отработать за невыплаченные алименты.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области удовлетворил представление уголовно-исполнительной инспекции о замене исправительных работ более строгим видом наказания. Как сообщили в пресс-службе суда, речь идет о местной жительнице, которая в декабре 2022 года была осуждена по части 1 статьи 157 Уголовного кодекса РФ (неуплата средств на содержание детей). Она получила наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5 процентов из заработной платы в доход государства.

После того, как приговор в отношении алиментщицы вступил в законную силу, она была поставлена на учет в Верховский межмуниципальный филиал Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН. Сотрудники ведомства разъяснили ей порядок и условия отбывания наказания, права и обязанности, а также ответственность за их неисполнение и за совершение повторного преступления. В подтверждении этого с женщины была взята подписка, также ей выдали памятку.

«Кроме того, уголовно-исполнительной инспекцией было выдано предписание на работу в ООО «РПЗ — Полюс», где она была зачислена обработчиком рыбы и морепродуктов, — сообщили в пресс-службе суда. — При обращении в суд с представлением инспектор уголовно-исполнительной инспекции указал, что осужденной были нарушены условия отбывания наказания, которая без уважительных причин на работу не вышла. Инспектором уголовно-исполнительной инспекции неоднократно в адрес осужденной выносились предупреждения».

Кстати, сама осужденная присутствовала на суде и в ходе судебного заседания высказала возражения против удовлетворения представления. Она просила суд дать ей возможность продолжить работу на заводе. При вынесении решения суд учел характеристику женщины, в том числе то, что она по месту жительства и работы характеризуется отрицательно. Кроме того, она дважды предупреждалась о замене исправительных работ более строгим видом наказания, однако на официальные предупреждения не отреагировала.

В результате женщина была признана злостным нарушителем условий отбывания наказания в виде исправительных работ. Постановлением районного суда представление инспектора было удовлетворено. Осужденной заменена не отбытая часть наказания в виде исправительных работ на принудительные работы с учетом не отбытой части наказания. Впрочем, у нее есть право обжаловать это решение.

ИА «Орелград»