В Ливнах подсчитали собственные долги

Задолженность сложилась перед кредиторами, в том числе по бюджетным займам.

Кредиторская задолженность бюджета Ливен по полномочиям городского округа по состоянию на 1 июня 2023 года составила 12,435 миллиона рублей. При этом, согласно отчетным данным администрации райцентра, по состоянию на указанную дату на едином счете бюджета города числился остаток денежных средств в сумме 48,932 миллиона рублей, в том числе: средства бюджетов других уровней – 24,671 миллиона рублей, собственные доходы бюджета города – 24,261 миллиона рублей.

Такие сведения приводит в своем заключении и городская Контрольно-счетная палата, которая провела экспертизу очередного проекта внесения изменений в бюджет Ливен на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Поправки были одобрены на прошедшем заседании горсовета. Аудиторы сообщают, что задолженность муниципального образования по бюджетным кредитам по состоянию на 1 июня 2023 года составила 59 миллионов рублей. Она не превышает утвержденный верхний предел муниципального внутреннего долга города Ливны, который был установлен депутатами горсовета и составляет по состоянию на 1 января 2024 года 120 миллионов рублей.

КСП также проанализировала прогнозные параметры городской казны на два года вперед. После внесения поправок уточненный план бюджета города на 2024 год по доходной части составляет 1,088 миллиарда рублей, по расходной части – 1,083 миллиарда. На 2025 год основные параметры бюджета пока остались без изменений. Они составят: доходы бюджета города – 1,049 миллиарда рублей, расходы – 1,060 миллиарда. Таким образом, на 2024 год предусмотрен профицит бюджета (превышение доходов над расходами) в сумме 5,012 миллиона рублей, а вот на 2025 год прогнозируется дефицит в сумме 10,906 миллиона рублей. Источник покрытия дефицита бюджета на плановый период 2025 года местные власти видят в привлечении бюджетных кредитов, которые городу может дать Орловская область из своей казны.

ИА «Орелград»