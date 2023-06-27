В Орле осудили группу «черных» банкиров

Подельники помогали бизнесу обналичивать нелегально полученные деньги.

Помощь в обналичивании денежных средств привела троих жителей Орловской области в колонию общего режима. Об этом сообщила пресс-служба Орловского районного суда, который рассмотрел уголовное дело в отношении троих участников организованной преступной группы. Было установлено, что криминальная троица нарушала закон на протяжении нескольких лет. Эти люди создавали организации на подставных лиц и осуществляли незаконную банковскую деятельность, обналичивая денежные средства недобросовестных предпринимателей и помогая им уклоняться от уплаты налогов, пояснили в пресс-службе районного суда.

В результате преступной деятельности «черные» банкиры, то есть члены организованной преступной группы, незаконно заработали свыше 14 миллионов рублей.

«По результатам рассмотрения дела все виновные получили заслуженное наказание в виде реального лишения свободы сроком до трех лет со штрафами в доход государства в размере до 500 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу», — отметили в Орловском районном суде.

Напомним, несколько дней назад было возбуждено уголовное дело по материалам проверки, проведенной прокуратурой Заводского района города Орла. Она установила, что в ноябре 2022 года местный житель согласился стать подставным лицом и выступил в роли учредителя общества с ограниченной ответственностью «Вертикаль», для чего предоставил налоговикам свой паспорт.

«Фактически мужчина не намеревался иметь какое-либо отношение к предпринимательской деятельности юридического лица, оформление документов на его имя являлось фиктивным, — сообщила по этому поводу пресс-служба прокуратуры Орловской области. – В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице). Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры района».

ИА «Орелград»